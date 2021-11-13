Sedat Peker'den yer değişikliği sinyali: Bugün ya da yarın operasyon yapacaklar

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medyadan paylaştığı mesajla, kendisine yönelik operasyon uyarısı aldığını duyurdu.

"Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar" diyen Peker, mesajıyla birlikte bir de kısa video paylaşırken, jet ski üzerinden çektiği o videoda ise "Azem kardeş bazen film bitti denildiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur" ifadesini kullandı.

Peker'in bu sözleri yer değiştireceği iddialarına neden oldu.