Dolar 10 lira olunca Erdoğan'ın bu sözleri yeniden gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında attığı bir tweette "Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır" demişti.

Bir doların dün akşam itibariyle 10 lira olmasının ardından Erdoğan'ın bu tweeti yeniden sosyal medyanın gündemine girdi. Sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'a tepkilerin dile getirdi.

Dün itibariyle gündem olan bir diğer konuşmaysa Berat Albayrak'a ait. Albayrak, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada "Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan dolar aldılar. Niye, dolar 10 lira olacak ya. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor... Çok beklersiniz" demişti.