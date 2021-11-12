Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı

Önceki gün İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çift ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.

Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı kabul etmiş ve basına hükümetin konuyu ele aldığını söylemişti. (İHA)