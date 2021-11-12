'Erdoğan'ın evini gözetlediler' iddiası: Adliyeye sevk edildiler

Çamlıca Kulesi'nden AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğrafının çektikleir gerekçesiyle gözaltına alınan N.O. ve M.O. adliyeye sevk edildi.

İsrailli çift Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un fotoğraflarını çekerken "aralarındaki konuşmaları duyduğunu" belirten bir bir kule görevlisinin ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Görevlinin İbranice bilip bilmediği ya da çiftin başka bir dilde mi konuştuklarıysa bilinmiyor.

Çift, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.

Channel 12'ye konuşan gözaltına alınan kadının kız kardeşi, her ikisi de 40'lı yaşlarda olan çiftin doğum günü kutlamak için İsrail'den Türkiye'ye tatil düzenlediklerini söylemişti.