İsrailli çift 'Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri' için gözaltına alındı

İsrail menşeli Channel 12'nin dün bildirdiğine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinin fotoğrafını çektikleri' gerekçesiyle iki İsrail vatandaşı gözaltına alındı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı kabul etti ve basına hükümetin konuyu ele aldığını söyledi.

Channel 12'ye konuşan gözaltına alınan kadının kız kardeşi, her ikisi de 40'lı yaşlarda olan çiftin doğum günü kutlamak için İsrail'den Türkiye'ye tatil düzenlediklerini söyledi.

Kadın, "Salı günü döneceklerini biliyorduk ve aniden ortadan kayboldular... Çok endişeliyiz" dedi.

Kadın, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 15 kişinin Türikiye'de yakın zamanda gözaltına alınmasına atıfta bulunarak, "Kız kardeşimin herhangi bir casus teşkilatıyla bağlantısı yok" dedi.

"Onları çabucak serbest bırakacaklarından emindik, ama şimdi sessiz kalamayız" diyen İsrailli kadın, "Ablam ve eniştem için endişeleniyoruz" ifadelerini kullandı.