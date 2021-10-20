Erdoğan'ın anketçisinden uyarı: 'Yarından tezi yok...'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla AKP yönetimini uyardı.
Aynı zamanda Daily Sabah'ta köşe yazıları yazan Aktaş, paylaşımında şunları söyledi:
"Yarından tezi yok, Ak Parti, kalemi defteri eline alıp, 2002 yılında olduğu gibi, Bu milletin, şikayet ve taleplerini tasnif ederek, ikinci yirmi yılın vizyonunu ortaya koymalıdır. Bu tutum, Ak Parti'yi siyasi kaos ortamından çıkarır. Bu muhalif dilden bu ülkeye fayda çıkmaz."
Son dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen ORC araştırmanın sahibinden de AKP'ye eleştiriler gelmiş, oylarda düşüş olduğu ifade edilmişti.
Öte yandan AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunan isimler arasında parti yöneticisi Şamil Tayyar ve eski vekil Mehmet Metiner'in son çıkışları da dikkat çekmişti.
Yapılan açıklamalarda "2002 ruhu" çağrıları öne çıkıyor.