Şamil Tayyar 'maalesef' dedi: Okyanusu geçip derede boğuluyoruz

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, dün akşam ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Maalesef. Okyanusu geçip derede boğuluyoruz" diyen Tayyar'ın bu açıklaması son dönemde parti politikalarına dair yaptığı "uyarı" paylaşımlarını akıllara getirdi.

Tayyar, Erdoğan'ın marketteki alışveriş pozu sonrası "Enflasyon fiyatla, hayat pahalılığı gelirle ilgilidir. Geliriniz ne kadar artarsa fiyat artışından o kadar az etkilenirsiniz. Fahiş fiyatla mücadele önemli, geliri arttırmak daha önemli. O sebeple yeni dönem politikalarımız bu temel üzerine inşa edilmelidir. Naçizane…" ifadesini kullanmıştı.

Tayyar, 2 Ekim'de yaptığı paylaşımda ise "Siyasi istikrar ve vesayetçi baskının kırılması gibi tarihi kazanımların varlığı, başkanlık modelinin korunması için çok kıymetlidir. Ancak bu gerçeklik, uygulamadaki arızi sorunları gözardı etme kolaycılığına yol açmamalıdır. Yeni bir yazılıma ihtiyaç var, gecikmeden" demişti.