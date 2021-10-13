AKP'ye yakınlığıyla bilinen anket şirketinin sahibi isyan etti: 'Cumhurbaşkanı görmüyor mu?'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC adlı anket şirketi, yaptığı son ankette AKP'nin oy oranının yüzde 31,9 olduğunu duyurdu.

Radyo Sputnik’ten Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan anket şirketinin sahibi Mehmet Pösteki, “Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken AK Parti yöneticileri bizi arayıp tebrik ederdi. Araştırmalarımızı referans gösterirlerdi. Son veriler düşük çıkınca karalama kampanyalarına başladılar ki bu konuda karalanan ilk ben değilim. Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz” dedi.

"AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen bir görüntümüz var" ifadesini de kullanan Pösteki, "AK Parti’de her şey yolunda giderken de biz araştırma yayınlıyorduk ve AK Parti’nin yoğun olarak referans gösterdiği bir araştırma şirketi olduğumuz için bu nedenle ortaya çıkmış olan bir şey. Bu olay yaşandığından beri beni arayan yüz kişi varsa 99’u AK Partili siyasetçi. Benim söylediğim aslında, 'Cumhurbaşkanı bu olup biteni görmüyor mu? Yanlış yönlendirildiğini ne zaman anlayacak' şeklindeydi" diye konuştu.