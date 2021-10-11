Hulusi Akar iddiası ve son anket sonrası AKP ile ORC Araştırma arasında tartışma

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma ile AKP Genel Merkezi arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

AKP Genel Merkezi ORC Araştırma'ya yaptırdığı hiçbir araştırma olmadığı, çünkü şirketi "bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde" görmediği açıklaması yaptı. ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki ise "Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil" yanıtını verdi.

ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, gazeteci Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna AKP kulislerinde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylemişti. Nevşin Mengü şu ifadeleri kullanmıştı:

“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor. Askeri vesayeti bitirme sözüyle iktidara gelen AKP’nin Erdoğan olmayacaksa Akar olsun noktasına gelmesi de (eğer gerçekten öyleyse) hayli düşündürücü, ya da hatta eğitici diyelim."

AKP'den açıklama

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ise ORC Araştırma hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Kamuoyunun dikkatine:

AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir".

ORC'den yanıt

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından AKP'ye yanıt verdi.

Pösteki yayınladıkları çalışmada AKP'yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söylediği açıklamasında "Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil" ifadesini kullandı.

Pösteki'nin açıklaması şöyle:

"Malumunuz; Dün bir araştırma çalışması yayınladık.

Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi.

Doğrusu hiç şaşırmadık.

Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil."

ORC'nin son anketine göre; AKP'nin oyları yüzde 31,9'a düşmüştü.