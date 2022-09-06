Erdoğan'dan bir Yunanistan açıklaması daha: Sabrın da bir sonu vardır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti kapsamında geldiği Bosna Hersek’te Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Balkan turu öncesi gerçekleştirdiği basın açıklamasında Yunanistan'a yönelik sarf ettiği sözlerin benzerini tekrarlayan Erdoğan, "Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Erdoğan'ın Türkiye-Yunanistan gündemine dair konuşması şöyle:

"Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var diye buralardan hareketle, bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Biz de selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. Saat gelirse gereği yapılır. Bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi falan bu tür adımları atmak hayrı alamet değil."