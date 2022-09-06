Erdoğan: Yunanistan da farkında, yoksa bir gece ansızın gelebiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız. Balkanların istikrarını destekleyen bir politika izliyoruz. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimiz devam edecektir.

Türkiye ile Bosna Hersek ile ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alacağız.

Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak.

Sırbistan-Kosova krizi

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'i,n kabrini ziyaret edeceğiz. Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

Bu bölgede arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Bu bölgedeki sorunları da Vucic'in ağırlık koyması ile aşarız diye düşünüyorum.

'Yunanistan kendine çekidüzen verme durumuna geçti'

Gerek NATO Sekreteri ile gerek NATO temsilcileri ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan da bunun farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar.

Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gelebiliriz.

Doğalgaz krizi

Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa'nın Sayın Putin'e karşı tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez, Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir.

Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanıyor. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. İstemeyiz ama Avrupa'da böyle bir durum gelişiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum."