Yunanistan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından BM ve NATO'ya mektup gönderecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dair BM ve NATO'ya mektup gönderecek.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a dönük sözlerinin ardından Atina'nın Ankara'ya karşı diplomatik adımları hızlandırma hazırlığında olduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Erdoğan ve hükümetinin tehditlerine karşı ülkesinin müttefiklerine hızlı ve detaylı bildirimlerde" bulunacak.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Dendias'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve NATO Genel Sekreteri'ne konuya ilişkin mektup gönderecek.

Mektupta Türk yetkililerin demeçlerin hiçbir yorum katmadan birebir aktarılacağını ifade eden kaynaklar, "Açıklamalar o kadar korkunç ki üzerine yorum yapmaya gerek yok" dedi

Konuya dair Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve ABD'yi halihazırda bilgilendirmede bulunan Dendias, Türkiye'ye tepki gösteren Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'e de teşekkür etti.

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