Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' açıklamasına yanıt

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine dair açıklamada bulundu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye-Yunanistan gündemine de değinen Miçotakis, Türkiye ile uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiklerini belirtti.

"Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini" belirten Miçotakis, özellikle bir NATO ülkesinden bu şekilde açıklamalar gelmesinin kabul edilebilir olmadığını aktardı.