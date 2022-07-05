Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da bir araya geldi

İtalya Başbakanı Mario Draghi hükümetler arası zirve için Türkiye'ye geldi. Ankara’da resmi törenle karşılanan Draghi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hükümetler arası zirvenin yanı sıra göçmen sorununu görüştü.

İtalya-Türkiye arasındaki hükümetler arası zirve daha önce iki kez, 2008 ve 2012 yıllarında yapılmıştı. Ankara'da üçüncüsü yapılan İtalya-Türkiye hükümetler arası zirveye İtalya'nın Dışişleri, İçişleri, Savunma, Ekonomik Kalkınma ve Ekolojik Dönüşüm Bakanları da katıldı.

İki devlet başkanı en son Mart 2022'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Brüksel'de görüşmüştü.

Geçtiğimiz yıl Erdoğan'ı "diktatör" nitelendiren Draghi, "Adını koyalım, bu diktatör diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var" derken, Erdoğan’sa Draghi'ye "densiz" ve "terbiyesiz" diyerek yanıt vermişti.