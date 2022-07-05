İtalya'da kuraklık alarmı: Beş bölgede OHAL ilan edildi

Son 70 yılın en ciddi kuraklığına sahne olan İtalya'da, su seviyesinin azaldığı Po Nehri'nin çevresinde bulunan beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Söz konusu bölgelerin İtalya'da tarım üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu üstlenmesi endişe yaratıyor.

Kararname, kuzeydeki Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgeleri ile doğu Alplerdeki su havzalarını kapsıyor.

Hükümetin olağanüstü hal kararnamesi sayesinde yetkililer, evler ve işyerleri için su kısıtlaması gibi önlem almaya gerek duyduklarında bürokratik süreci beklemeden harekete geçebilecek. Aynı zamanda, bu bölgelere susuzlukla mücadele etmeleri için ilk etapta acil durum fonlarından 36.5 milyon euro yardım verilecek.

İtalyan medyasına göre, Başbakan Mario Draghi'nin hükümeti ayrıca, koronavirüs pandemisinde yapıldığı gibi kuraklıkla mücadele için özel bir yetkili atamayı da planlıyor.

İtalya'nın en uzun nehri olan Po, yaklaşık 650 kilometre uzunluğunda ve ülkenin en zengin bölgesi olan kuzeyden geçiyor. Fakat nehrin çevresindeki birçok alanda su çekilmiş durumda. Çiftçilere göre, nehir suyunun azalması nedeniyle deniz suyu iç bölgelere sızarak ekinlere zarar vermeye başladı.