FT: IMF'nin desteğine kalmak Erdoğan için utanç olur

İngiliz Financial Times gazetesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'yla ilişkilerine değinen Gideon Rachman imzalı bir yazı kaleme alındı.

"Erdoğan sinir bozucu ama vazgeçilmez bir müttefik" başlıklı yazıda, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dönük itirazlarını düşürmesine karşın İsveç'in terörle suçlanan 73 kişiyi iade etmemesi durumunda meclisin üyelikleri onaylamayacağını söylediği hatırlatılıyor.

Erdoğan'ın daha önce de NATO üyesi Baltık ülkelerine savunma alanında engel koyduğu ifade edilen yazıda, Türkiye'nin gelecekte de ittifak içinde krizler yaratabileceği belirtiliyor.

Her şeye karşın NATO'nun Türkiye'siz daha iyi bir ittifak olamayacağı ifade edilen yazıda, Türkiye'nin Karadeniz'de buğday tedariğinin kontrolü için kritik bir rol oynadığı söyleniyor. Türkiye'nin ayrıca NATO'dan çıkması durumunda Rusya'nın fiili müttefiği olacağı ve Ukrayna'nın coğrafyada kapana kısılacağı kaydediliyor. Türkiye'nin Suriye'de de asker bulundurduğu hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin ittifaktan çıkması durumunda Orta Doğu'da da durumun karmaşık bir hal alacağı ifade ediliyor.

Yunanistan'la gerilim dışında Türkiye'nin NATO'ya bir tehdit teşkil etmediği belirtilen yazıda, Erdoğan'ın bunu bilerek Ukrayna'daki savaşı kendi lehine kullandığı ve duruma göre pozisyonunu değiştirebildiğine dikkat çekiliyor.

'IMF'nin desteğine kalmak Erdoğan için utanç olur'

Türkiye'deki ekonomik zayıflığının bazı NATO ülkelerinin Erdoğan karşısında elinin güçlendiği söylenen yazıda, enflasyonun ve döviz krizinin zirve yapmasıyla Erdoğan'ın IMF kurtarma paketine ihtiyacı olabileceği ve bunun Erdoğan için 2023 seçimler öncesi bir utanç olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin ekonomik felaketi önlemek için dış desteğe ihtiyacı olacağı belirtilen yazıda, NATO müttefiklerinin bu noktada yardım için devreye girebileceği değerlendiriliyor.