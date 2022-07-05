Eski AKP milletvekilinden erken seçim iddiası: 'Erdoğan teşkilatlarına talimat verdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan'ın erken seçim ihtimaline karşı hazırlanmak için adımlar attığını belirtti.

Tele 1'de yayınlanan Anında Manşet programına konuk olan Çömez, "Bir işaret yok net bir şekilde ama şu anda attığı popülist adımlar 'Her ihtimale karşı ben sonbaharda bir seçim yapabilirim. Bunun alt yapısını hazırlayayım' diyor. O bakımdan teşkilatlarına talimat verdi. Yaz dönemini dolu dolu geçirin. Kapı kapı dolaşın. Teşkilatlarını tekrar harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

Erdoğan'ın birtakım aflarla seçime yönelik adımlar attığını söyleyen Çömez, "Bunlar önümüzdeki dönem onun kafasındaki erken seçimin planları. Buna sonra karar verecek ama bu opsiyon onun önünde duruyor" dedi.