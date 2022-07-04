Ekrem İmamoğlu: Erdoğan seçimi kazanırsa görevden alınabilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times gazetesine Türkiye'deki ekonomik kriz ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Financial Times'ta "İstanbul Belediye Başkanı Türk iş camiasını Erdoğan'a karşı 'cesaret göstermeye' çağırdı" başlıklı haberinde Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin iş dünyasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarına karşı sesini yükseltmediği için ortaya çıkan ekonomik krizden "suçlu" olduğunu ifade etti.

FT'deki röportajında İmamoğlu, "İş dünyasının hala cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyası ekonomik durumun suçlusu" şeklinde konuştu.

'İş dünyası Erdoğan'ı eleştirmekten çekiniyor'

Gazete, "cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri" olarak tanımladığı İmamoğlu, şirketlerin Erdoğan'ı eleştirmeleri halinde karşılarına çıkabilecek yaptırımlardan çekindiklerini söyledi. İmamoğlu, "Hesaplarının soruşturulmasından, hukuka aykırı yargılanmalardan veya başka bir müdahaleyle karşı karşıya kalmalarından korkuyorlar" diye konuştu.

'Erdoğan kazanırsa görevden alınabilirim'

Ekonominin artık "yolun sonuna" geldiğini söyleyen İmamoğlu, Erdoğan'ın Haziran 2023'ten önce yapılması beklenen seçimleri tekrar kazanması halinde görevden alınabileceğini öne sürdü. "Aklımıza gelmeyecek, inanmayacağımız, asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar” diyen İBB Başkanı, “Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir” diye konuştu.

'Doğru adayı belirlemek çok önemli'

İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin “çok önemli” olduğunu da dile getirerek “Şu andaki durumda hükümet kazanamaz” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'ın halk desteğinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve seçimlerin sonucunun partisinin ve ittifakın elinde olduğunu söyledi.