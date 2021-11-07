Erdoğan: Üniversiteyi Batmanlı gencin ayağına getirdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Batman'da "gençlerle buluşma" programının görüntüleri bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Banttan yayınlanan programda konuşan Erdoğan, Batman'ın 20 yıl öncesiyle karşılaştırılmayacağını savundu. Tarihi Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı'yla övünen Erdoğan, TOKİ'nin yaptığı konutlar ile Ilısu'da inşa ettikleri villalardan bahsetti ve "Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki, durdurmak için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar taviz vermedik" dedi.

Erdoğan konuşmasında "Korkma diye başlayan İstiklal Marşımız, 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi. Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar" dedi.

Her ilde üniversite açmakla övünen Erdoğan "Şimdi biz üniversiteyi Batmanlı gencin ayağına getirdik" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 20 yıl önce ben Batman'a mitinglere gelmiştim ve Batman'da o zaman yaptığım mitinglerle o günkü Batman ve bugünkü Batman. Mukayesesi kabil değil.

- Yaş 67 tabii. 30 yaşlarında falan bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi? 19 yılda 20 yılda biz bu Batman'ı hamdolsun inşa ettik.

- Batman'da o zamanlar böyle bir havalimanı yoktu. Ha vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Sadece bir NATO pisti vardı. NATO pistinin yanında da şöyle bir tente vardı, terminal değil. O tentenin altından uçağa binersiniz.

- Biz batıya hangi yatırımı yaptıysak doğuya da güneydoğuya da aynı yatırımları yaptık. Eğitimde, sağlıkta aynı, yollarda aynı. İnsanımızı ayrıştırmadık.

- Yolları yaparken oralarda çalışan bütün o mühendisleri, mimarları oraları zindan eden bu HDP değil mi, bu PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim bu kardeşlerimizi şehit etmediler mi?

- Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Günde beş vakit semalarımızı süsleyen ezanlar hepimizin ortak değeridir dedik.

- 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar.

- Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır.

- Türkiye belli kalıplara, belli ideolojik bağnazlıklara hapsedilemeyecek kadar büyük, zengin, özgün bir ülkedir.

- Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde üç beş yıl öncesine göre gerçekten farklı bir atmosfer mevcut. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça yatırımlar hız kazanıyor.

- Tek parti faşizminin bölgedeki kardeşlerimizin gönlünde ve zihninde açtığı yaralar kapandıkça kardeşliğimiz de güçleniyor. Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor.

- İşte Diyarbakır işte Mardin işte şimdi Ilısu... Buralara inşallah turizm ciddi manada yüklenecek.

- Yine bir zamanlar teröristlerin kestiği yollarda artık insan ve yük taşımacılığı aralıksız sürüyor. Bölgemize hakim olan bu kalkınma, özgürlük ve kardeşlik iklimini inşallah daha da tahkim edeceğiz.

- Batmanlı genç üniversite için buradan kalkıyor, nereye gidiyordu? Ya Ankara'ya ya İstanbul'a. Yani batıda herhangi bir yere gidiyordu. Şimdi biz üniversiteyi Batmanlı gencin ayağına getirdik. Bunu yaptık."