Aygün: AKP'li vekiller İmralı'ya gidiyor, bilginin kaynağı tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, ‘Basın Kulübü’ adlı programda ilginç bir iddiayı dile getirdi.

“AKP’li milletvekilleri, bunların bir kısmı eski olabilir. İsimlerini henüz öğrenemedim. İmralı’ya gidip geliyorlar şu anda. Epeydir süren bir süreç bu. Gerçekten ayağı sağlam basan bir isimden, belki yayından sonra söylerim. Burada açıklamam doğru olmaz” diyen Aygün, "Bu özel bilginin kaynağı olan isimin şimdiye kadar bir yanlışını görmedim ve kendisi çok özel biridir. Hepinizin yakından tanıdığı tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Bu işlerin içindeki bir isim” ifadesini kullandı.