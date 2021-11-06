AKP'nin bir dönemini aklama, hatta övme çabası Millet İttifakı'nın parçası olan partilerin sürekli dilinde. Hatta Erdoğan'ın esir alındığını söyleyenler dahi var. TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Davutoğlu'nun son açıklamaları sonrası bugün 'Erdoğan esir mi alındı?' manşetiyle çıktı, bu iddiaya yanıt verdi.

Gazetenin manşeti şöyle:

AKP eskisi Ahmet Davutoğlu konuk olduğu bir televizyon programında AKP’nin 2016 yılından sonra çizgisini bozduğundan hatta kötü niyetli kişilerin Erdoğan’ı esir aldığından bahsetti.

Gerçekten öyle mi? Her şey 2016’dan sonra mı bozuldu?

AKP iktidara geldiği ilk günden bu yana sıradan bir patron partisinin ötesinde hizmet etti düzenin sahiplerine. Ülkemizin kamucu ve aydınlanmacı birikimine savaş açtılar, emekçilerin en küçük kazanımla-rına dahi göz diktiler.

Yani Davutoğlu’nun söylediği gibi esir alındıkları, çizgi değiştirdikleri filan yok, baştan beri aynı halk düşmanı programı uyguluyorlar.

Ama şimdilerde geçmiş günleri aklarcasına bir milat tarif ediliyor. Babacan’ıyla, Davutoğlu’suyla AKP eskisi siyasetçilerin ve muhalefetin derdi aynı: AKP ile birlikte işledikleri suçların üzerini örtmek. Emekçilere iyilik diye vadettikleri tek şey AKP’nin ilk yılları.

İcat ettikleri formülün adı ise “Saray Rejimi”! Güya ne varsa saraydan sonra oldu, ondan öncesi güllük gülistanlıktı.

Peki bunca yalanı nasıl söyleyebiliyorlar? Neye güveniyorlar? Halkın örgütsüzlüğüne! Ne yaparlarsa yapsınlar kimsesin çıkıp da hesap sormayacağına güveniyorlar.

Bu sayede, yaptıkları özelleştirmeleri, işledikleri kabahatleri, açtıkları imam hatipleri, iş ve kadın cinayetlerinde yaşamını kaybeden her bir insanımızı hatırlamayacağımızı düşünüyorlar.

Ama unuttukları bir şey var. Örgütlü halk unutmaz. Unutmaz ve hesap sorar.

Bugün boyun eğmeyen ve hesap soran, iktidara el avuç açmayıp, diz çökmeyip mücadele eden emekçiler örgütleniyor. Üstelik memleketin her karışında bir araya gelerek sesini yükseltiyor.

Yarın memleketin 120’yi aşkın noktasında bir araya geliyoruz. Ekim Devrimi’nin yıldönümünde, insanca bir düzen için yolumuzu nasıl açacağımızı konuşacak, birbirimize ve geleceğimize sahip çıkacağız.

Daha önce başardık bugün tekrar başaracağız! Çünkü insanlık iyi şeylere layıktır.