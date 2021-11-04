TKP 7 Kasım’da Türkiye’nin her yerinde!

TKP 7 Kasım’da Türkiye’nin birçok noktasında halk toplantılarında bir araya gelme çağrısı yapmıştı.
"Size dayatılan illüzyonun içinde kaybolmamaya, isyan etmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz. İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız" denilen buluşmalar için toplanma yerleri açıklandı.
TKP'nin açıklaması şöyle:
"İnsanların eşit haklara sahip olmasının hayal olduğunu düşünen, kokuşmuş bir sistemin devam etmesi gerektiğini savunan siyasetçiler bu ülkeye ihanet etmektedirler. İnsanca yaşamak her yurttaşın en temel hakkı ve biz bu hakları söke söke alacağız.
İnsana yakışır bir düzen için mücadele ederken haklarımızı bir kez daha hatırlatacağız ve bize dayatılan güvencesiz yaşama boyun eğmeyeceğimizi haykıracağız.
İşsizliğin yasaklandığı, eşit ve parasız eğitim ile sağlık hizmetinin devlet güvencesinde olduğu, insanın insanı sömürmediği; ısınma, elektrik ve su gibi temel gereksinimlerin bedelsiz karşılandığı; herkesin sağlıklı konutlarda yaşadığı, yoksulluk ve açlığın ortadan kalktığı, cehalet ve gericiliğin alt edildiği, bağımsız ve güçlü bir Türkiye mümkündür.
7 Kasım’da Türkiye’nin birçok noktasında bir araya geliyoruz. Namuslu, vicdanlı, ahlaklı insanları bir arada olmaya davet ediyoruz. Size dayatılan illüzyonun içinde kaybolmamaya, isyan etmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz. İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız.
Size en yakın buluşma yeri hakkında bilgi almak için 0312 417 29 68 numaralı hattı arayabilirsiniz."
🚩7 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında halk toplantılarında buluşuyoruz.— TKP (@tkpninsesi) November 3, 2021
İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız.
Bilgi almak için: 0312 417 29 68 pic.twitter.com/jl7Xl1QfkA