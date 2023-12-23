Erdoğan: Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalar yaptı. "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını belirten Erdoğan, "Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için 1,5 milyon TL destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek" dedi.

Erdoğan "Depremi önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Marmara'da yakın dönemde olan depremler daha hızlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur" ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, "İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız" dedi.

'6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazla'

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son bir asırda 6 ve üzeri 230'dan fazla depreme maruz kaldık. 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos'un etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek depremi aklımızdan çıkaramayız.

'Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz'

Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz. Tartışmasız şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir.

'6 milyon bağımsız alan risk altında'

31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız alan var. 6 milyonu risk altında, 2 milyonu acilen dönüşmeli.

Göreve geldiğimiz andan itibaren öncelik verdik. 2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. 480 milyar lira kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. TOKİ binalarımız deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir. Muhalefete ve kalemşörlere rağmen TOKİ'mizin ürettiği binalar için hamd ediyoruz.

Kentsel Dönüşüm ihtiyacının başında İstanbul var. 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan 7,5 milyon bağımsız alan yer alıyor. 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplamda 128 milyar lira kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız riskli bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla uzmanların görüşünü alarak yol haritası hazırladık. Mevzuatta düzenlemeleri kısa süre önce yaptık.

'Çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşümle sabote etmesine izin veremeyiz'

Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır. CHP ve aynı zihniyeti sahip çevreler iş yapmanın değil, takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması söz konusu değildir. Yegane amaç keyfi sebeplerle tıkanan süreci hızlandırmaktır. Buradan vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına inanmamaya çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşümle sabote etmesine izin veremeyiz."

soL hatırlatıyor: Toplanan 'deprem vergileri' nereye gitti?

Erdoğan bugün "Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür ilkesini özümsemeliyiz" dese de AKP iktidara gelmeden önce 1999'daki depremden sonra dönemin hükümeti, deprem hasarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkartmıştı.

Önce geçici olan, sonra kalıcı hale getirilen deprem vergisi kapsamında 2011 yılına kadar tam 40 milyar lira toplanmıştı.

O paralara ne olduğu hâlâ bilinmiyor...