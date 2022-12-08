Erdoğan-Sisi tokalaşmasının ardından Koç Holding'in Mısır'daki yatırımının temelleri atıldı

Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding'e ait Arçelik, Mısır'da 100 milyon dolarlık yatırımla bir beyaz eşya üretim tesisi inşa edeceğini duyurdu.

Arçelik'ten yapılan açıklamada fabrikanın 2023 yılında tamamlanması planlandığı kaydedildi. Fabrikanın üretiminin yüzde 60'ından fazlasının, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere birçok bölgeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Fabrikada ilk aşamada soğutma ürünleri, kombi, fırın, ankastre ve ocak, ilerleyen dönemlerde ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretilecek.

AA'nın haberine göre Kahire'de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreni, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı, Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Ülke Müdürü Ümit Günel ve üst düzey devlet görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu adım AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "asla görüşmeyeceğim" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile "barışması" ve iki ülke arasında temasların yoğunlaşmasını takiben geldi. Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Katar'da görüştüğü Sisi ile tokalaşması gündem olmuştu.

Erdoğan Sisi hakkında daha önce “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi” demişti.