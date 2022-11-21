Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşmasını kim organize etti: İşte yanıtı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri’nin daveti üzerine katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası açılış resepsiyonda diğer bazı liderlerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.

Saymaz bu gelişmeye ilişkin Katar'lı kaynaklara dayanarak şu iddiayı yazdı:

"Katar kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla tokalaşma planlı bir şekilde gerçekleşmedi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin arabuluculuğu sonucu iki lider tokalaştı. Bu anlar Katarlılarca fotoğraflanarak, servis edildi.

Erdoğan ve Sisi, tokalaştıktan sonra ayaküstü kısa süre sohbet etti. Ve iki lider açılış törenini birbirine yakın koltuklarda izledi. İlerleyen günlerde Erdoğan ve Sisi’nin görüşebileceği iddia ediliyor."