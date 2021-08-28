Erdoğan: Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Çetinye'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

TİKA, Karadağ'da 20 milyon avro değerinde 390 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Bölgesel ve ikili ilişleri değerlendirdik. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçalarından Türkiye ve Karadağ barış ve istihdama katkı sağlıyor. Karadağ barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasına da samimiyetle inanıyoruz.

Dün Bosna Hersek'teydik. Oradaki dostlarımızla görüştük. Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye düşünüyorum. Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz."

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç de, "İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum" dedi.