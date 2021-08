Boyun Eğme "Her şey ateş pahası... Bu neyin şahlanışı?" manşetiyle çıktı.

Oğlu Bilal’in kurucusu olduğu Okçular Vakfı’nın Malazgirt’in 950. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin yeni bir şahlanış içinde olduğunu" ifade ettiğini hatırlatan Boyun Eğme'nin manşet yazısında şöyle deniliyor:

"Bir yandan hayat pahalılığı, her şeye gelen zam, artan kira fiyatları öte yandan Erdoğan’ın şahlanan ülkesi... Ne yazık ki emekçilerin Türkiye’si ile Erdoğan’ın sözünü ettiği ülkenin birbiriyle alakası yok.

Türkiye, bireysel borçlanmanın ve yurttaşların borçlarını kapatmak için çektikleri kredilerin tavan yaptığı bir ülke haline döndü. Derin yoksulluk kavramı türedi şimdilerde. Emekçiler çocuklarına mama ya da bez alamayacak durumda. Alışveriş merkezlerinde bebek mamalarına alarm takılırken yemeklik yağlar bardakla satılıyor. Erdoğan ise emekçilere masallar anlatıyor şahlanıyoruz diye. Üstelik bu ilk de değil. Daha evvel yaptığı seçim konuşmalarında da şahlanış ya da diriliş kavramları ile tarif etmişti memleketi.

Peki ya şahlananlar?

20 yıllık AKP iktidarında halk hep daha geriye gitti. Bir yandan memleketin tüm işler kurumlarını 'babalar gibi' sattılar. Bir yandan emekçilerin hakları her geçen gün traşlandı, her şey patronların insafına bırakıldı. Beslenmek, barınmak, okumak,

sağlık hizmeti almak her geçen gün zorlaştı. Peki ya şahlananlar? Olmadı mı hiç? Oldu tabii! Şahlananlar ülkenin sadece yüzde biri olan zenginler oldu yine.

Tayyip Erdoğan’ın şahlanan ülkesi ile emekçilerin Türkiye’si farklı yerler. Ve bize düşen ise gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emekçilerin hak ettiği bir ülkeyi var etmektir."

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme bu sayısında şu başlıklara yer veriliyor:

