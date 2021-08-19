Karadağ: Afgan mültecileri barındırmak gibi bir yükümlülüğümüz yok

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban'dan kaçan hiçbir Afgan mülteciye ev sahipliği yapmayacağını söyledi.

Bir basın açıklamasında Bakanlık, Karadağ'ın yaklaşık 60 ülkenin yeni yetkililere "ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve Afganların güvenli ve düzenli bir şekilde ayrılmalarına saygı duymaları ve kolaylaştırmaları" çağrısında bulunduğu bir açıklamayı desteklediğini doğruladı. Ancak Karadağ'ın "müttefik kuvvetlere yardım eden Afganistan sakinlerini geçici olarak kabul etmek zorunda olmadığı, çünkü bu açıklamada böyle bir zorunluluk öngörülmediğini" de sözlerine ekledi.

Bakanlık açıklamasında Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'nın aksine Karadağ, Afganistan'dan kaçan hiçbir mülteciyi kabul etmek zorunda hissetmediğini söyleyerek, medyadaki bu konuyla ilgili spekülasyonları 'keyfi' olarak nitelendirdi.

Bakanlık "Karadağ, bazı basın organlarında keyfi olarak belirtildiği gibi bu aşamada mülteci kabul etmeyecek, bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesinde hassasiyet adına bu konunun özel bir hassasiyetle bildirilmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

AB'nin talepleri doğrultusunda Batı Balkanlar'da Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova da belirsiz sayıda Afgan sivile sığınma hakkı vermeyi kabul etti.

Karadağ, 2010'dan itibaren NATO işgalinin bir parçası olarak Afganistan'da 21 koşullu rotasyonda toplam 557 ordu personeli görevlendirdi.

Savunma Bakanlığı'na göre, 2010'dan bu yana 2000 kişilik Karadağ ordusunun neredeyse her beş üyesinden biri NATO liderliğindeki işgal misyonlarına katıldı. ABD'nin Afganistan işgaline destek olmak için yılda yaklaşık 2 milyon avro, toplamda yaklaşık 20 milyon avro harcadı.