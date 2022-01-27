'Erdoğan hem NATO için önemli olduğunu kanıtlamak hem de Rusya'yla arasını bozmamak istiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen NTV özel yayınında Ukrayna üzerinden dönen kriz hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşmesi için 'arabuluculuk' teklifini yinelemişti.

Emekli Diplomat Engin Solakoğlu'ysa soL TV'nin YouTube kanalına verdiği demeçte Erdoğan'ın tutumunu "Bir yandan NATO üyesi, buralarda rol almak istiyor, ittifakın önemli bir üyesi olduğunu kanıtlamak istiyor, bir yandan da Rusya'yla arasını bozmak istemiyor" şeklinde değerlendirdi.

'Diplomatik egzersize dönüştü'

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen krizin aslında Rusya ve ABD arasında belge alışverişi üzerinden dönen bir 'diplomatik egzersize' dönüştüğünü ifade eden Solakoğlu, "Kimilerine göre sıcak çalışma ihtimali uzak" şeklinde konuştu.

Çatışma riskinin uzak olmasının sebebinin bazı diplomatik çevrelerce Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na bile bağlandığını söyleyen emekli diplomat, "Kış Olimpiyatları bitsin, ondan sonra saldırı olacak diye takvimlendirenlere de rastlıyorum" ifadelerini kullandı.

Solakoğlu, Rusya'nın temel taleplerinin Minsk Protokolleri'ne dönüş olduğunu, bunun ötesinde de NATO'nun çevreleyici politikasının durdurulmasına dair bir yazılı güvenceye sahip olmanın Moskova'nın gayesi olduğunu da ekledi.

Kiev ve Donbass'taki ayrılıkçı güçlerin imzaladığı Minsk Protokolleri, kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgenin belirli silahlardan arınması, Donbass'la Ukrayna'nın kalanı arasında bir tampon bölge oluşturulması ve bölgede seçimlerin gerçekleşmesini öngörüyordu.

'Erdoğan böyle bir güvene haiz değil'

ABD'ninse buna karşılık bir tür "diplomatik egzersize" giriştiğini söyleyen Emekli Diplomat Solakoğlu şunları kaydetti:

"[ABD Rusya'ya] siz de Transdinyester'den, şuradan buradan çekilin diyor. Şimdi bu kargaşa içerisinde AKP'nin konumuna bakmak lâzım. Türkiye 'arabuluculuk'ta ısrar ediyor, dün de gördük, AKP Genel Başkanı arabulucuk yapacağını, bu konuda istekli olduğunu yineledi."

'Arabulucuk' hedefinin gerçekçi olması için tarafların Türkiye'yi ciddiye alması gerektiğini söyleyen Solakoğlu, "Ayrıca bundan da bir sonuç çıkabilecek olmasının beklenmesi gerekiyor. Bana göre böyle bir güvene haiz değil AKP Genel Başkanı [Erdoğan]." dedi.

Erdoğan'ın bu öneriyi getirmesinin arkasındaki sebebin "uluslararası duruş" olduğunu kaydeden emekli diplomat, Erdoğan'ın dün gerçekleşen programdaki sözleriniyse istifa etmek zorunda kalan Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach'ın demecine benzetti.

Schönbach, "Putin saygı istiyor" şeklinde bir demeç verdikten sonra istifa etmeye zorlanmıştı.

Solakoğlu bu görüşü "AKP Türkiyesi'nin içinde bulunduğu ikircikli konumu çok güzel gösteren bir örnek. Bir yandan NATO üyesi, buralarda rol almak istiyor, ittifakın önemli bir üyesi olduğunu kanıtlamak istiyor, bir yandan da Rusya'yla arasını bozmak istemiyor" şeklinde özetledi.