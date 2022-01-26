Erdoğan: İstanbul'a yakışmayacak görüntüler çıktı, bu basiretsizliktir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Erdoğan, karla ilgili, "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler çıktı, bu basiretsizliktir" dedi.
Erdoğan şunları kaydetti:
- Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri gayretleri olmayanlar ne diyor? "Engelleniyoruz".
- "Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin projelerini engelliyor" iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sadece belediye yatırımlarının finansmanlarında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar.
- Biz kimseyi engellemiyoruz, onlar kendi beceriksizleri, kendi kötü yönetimleri, kendi yanlış tercihleri nedeniyle belediyeyi borç batağına sokmuştur. Bunların kendi partileri içerisinde iktidar kavgası vermekten başka bir dertleri de yoktur. Bunların ülkenin ve milletin geleceği için herhangi bir viyonları yoktur.
- Burada birşey söyleyeceğim, Marmaray. Biz bu Marmaray'ı yaparken gene bizim önümüze kim çıktı? CHP zihniyeti çıktı. Ve biz 3 yıl 4 yıl önce bitirebilecekken Marmaray'ı bu CHP zihniyetinden dolayı geç bitirdik.
- Biz Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik ve Marmaray yolcularını ücretsiz taşıdı. Aynı şey Avrasya için de geçerli.
- Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun
- Biz İBB değiliz, bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil.
- Doğalgaz akışı 10 gün içinde çözülecektir.
- [Elektrik faturaları] Şimdi salgın koşulları nedeniyle alınmış bir tedbir. Dünyada hammade fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle enerji maaliyetlerinde büyük artışlar meydana geldi. Elektrik üretiminin ana hammedlerinden kömür 5 kat doğalgaz 10 pahalandı. Enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte özellikle fiyatlarda sübvansiyon mevcuttur. Yani 2021 yılında vatandaşlarımızın elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgaz faturalarında yüzde 75 oranında devletimiz bir sübvansiyona gitmiştir. Dolayısıyla toplamda 100 milyar lirayı bulan maliyeti devletmizi karşıladı. 2022 yılında da benzer sübvansiyonlar yine devam edecektir. Ayrıca bir konut abonesinin aylık elektrik ve doğalgaz faturaları için ödediği tutar 2002 yılında net asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu.
- Kademeli tarife türkiye'deki hanelerin elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kwh olarak belirlendi. Ortalama tüketim aylık 134 kwh olarak gerçekleşti. 150 kwh'yi geçenler yüksek faturalandırılıyor.
- Kademeli elektrik faturası tarifesinin amacı şu elektriğin verimli kullanımı teşvik etmek. Dar gelirli vatandaşlarımızın kullandığı elektriğin faturaların sübvanse edilmesini sağlamak.
- [Kur korumalı mevduat] Şimdi şunu bir defa görmemiz gerekir, muhalefetin bugüne kadar iktidar olarak bizim hangi yaptığımıza doğru dedi? Biz sağlık sisteminde şehir hastanelerini yaptık doğru mu dediler? 3. Köprü'ye doğru mu dediler? Osmangazi köprüsüne doğru mu dediler? Hele hele bu şehir hastaleneri konusunda "şehir hastanerinin bütçede yeri nedir?" diyen mantığı anlamıyorum. Ki bu mantık SSK'yı rezil eden mantıktır.
- Ya siz ne zaman bir defa bu ülkede iktidar oldunuz ki? 20 yıldır ülkeyi biz yönetiyoruz. "Biz daha önce bunu denemiştik" neyi denediniz ya? Siz böyle bir göreve mi geldiniz? 20 yıldır bu görevde biziz. Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşlarımızın kur korumalı TL mevduat hesaplarına katılımı muhteşem.
- Kur korumalı TL mevduat hesabı 25 Ocak itibarıyla 203 milyar lirayı aştı.
Ukrayna gerilimi
- [Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin] Örneğin iki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamını yeniden tesis edebiliriz.
- Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti.
- Ülkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne en başından beri destek verdi. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi başta olmak üzere, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü zedeleyen adımlarına karşı net bir tutum sergiledik.
- Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı bir saldırı veya işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Umarım gerginlik böyle bir noktaya ulaşmaz.
- Rusya'yı dinlemeye ve varsa makul güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik anlamlı bir diyaloğa da ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Rusya'ya da neden bazı taleplerinin karşılanamaz olacağının anlatılması lazım.
'Benim oradaki hitabımın muhattabı Sezen Aksu değildir'
- [Sezen Aksu] Benim oradaki hitabımın muhattabı Sezen Aksu değildir. Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsade etmem. Burada sadece Havva validemize değil, Meryem validemize de hakaret var.
- Demokrat Parti döneminde Atatürk'ü koruma kanunu çıkartıldı. Şimdi biz kutsallarımızı korumak için kanun mu çıkaracağız?
Sedef Kabaş'ın tutuklanması
- [Sedef Kabaş'ın tutuklanması] Buradaki hakaret sadece şahsıma yönelik değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Devletin, devleti yöneten cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusu. Biz millet iradesinin izzetini korumakla yükümlüyüz.
- Bunun ifade özgürlüğüyle de bir alakası yoktur. Siyasette elbette eleştiri olur, söyleyecek bir şeyim yok ama bu temiz bir dille olmalı.
- [Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılması tartışması] Bunlar milletin kendilerini bu makamlara kendilerini getirmeyeceklerini bildikleri için, "bizim elde edemeyeceğimiz makamlara herkes istediği gibi saysın sövsün" diyorlar.
- Bu milletin bir evladı olarak yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Esasında bunların hakaret ettikleri Tayyip Erdoğan nezdinde milletin ta kendisidir.
'Öcalan, Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek'
- Öcalan, Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek.
- [Gazeteci: İmralı Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var?] Var ki söylüyorum.
- Necip Hablemitoğlu'nun katili Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’da saklandığı tespit edildi. Yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Ukrayna’yla da konuştuk. Bu iş neticelendi.
'Toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir'
- Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde net artış yaptık.
- Kimi emeklilerimizin maaşlarındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıktı.
- İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha yapıyoruz.
'İsrail'le her türlü adımı atmaya varız'
- Ülkemizin Körfez Bölgesi'ne yönelik ilkeli ve iyi niyetli tutumunun artık daha iyi anlaşılmaya başladığını görüyorum. Bu ülkelerin hepsiyle güçlü kültürel beşeri ve ekonomik bağlantılarımız var. Ekonomilerimiz birbirlerini tamamlayıcı nitelikte.
- [Akdeniz] İsrail'le de bu alanda her türlü adımı atmaya varız. Nitekim sayın Cumhurbaşkanı Herzog'un Şubat'ın başında bir ziyareti söz konusu.