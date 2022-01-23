Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı 'Kırım demeci'nden sonra istifa etti

Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Schönbach, Hindistan gezisi sırasında Putin'e ilişkin "Aslında istediği saygıdır" derken "Tanrım, birine saygı göstermenin maliyeti düşük, hatta bedava. [...] Ona gerçekten talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı vermek kolaydır" ifadelerini kullandı.

Schönbach'ın Ukrayna-Rus ilişkilerine dairse "Kırım Yarımadası gitti. Asla geri gelmeyecek - bu bir gerçek" dedi.

Açıklamalar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nı, Almanya'nın Ukrayna büyükelçisi Anka Feldhusen'i çağırıp nota vermeye teşvik etti.

Cumartesi günüyse Almanya Savunma Bakanlığı da Schönbach'ın açıklamalarını kınadı.

Schönbach'sa açıklamaları için "özür dilemek" zorunda kalırken Twitter üzerinden "Yorumlarının Alman ordusunun resmi pozisyonu değil, kişisel görüşü olduğunu" söyledi.