Bild: Almanya Dışişleri Bakanlığı Keiv'den tahliye planı hazırlıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki Alman büyükelçiliği çalışanlarının ailelerinin tahliyesi için bir plan geliştirdiği öne sürüldü. Bugün Bild gazetesinin yayınladığı habere göre Bakanlık ülkede gerilimin artması durumunda Kiev'deki büyükelçilik çalışanlarının ailelerini Ukrayna'dan çıkarma yolu üzerinde düşünüyor.

ABD menşeli Fox News daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Ocak'tan itibaren Ukrayna'daki Amerikan büyükelçiliği çalışanlarının ailelerini tahliye etmeye başlama emri verdiğini yazmıştı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı olayı doğrulamadı.

Cuma günü CNN, Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliğinin ikincil personelinin ülkeyi terk etmesine izin verilmesi talebiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu bildirdi.

ABD hükümeti ve basını son aylarıdır Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği yönünde demeçler ve senaryolar yayınlarken bu akım son haftalarda şiddetlendi.

Moskova işgal planları yaptığı yönündeki iddiaları defalarca reddetti.

Ukrayna'daki durumla ilgili gerginlikler artmaya devam ederken, Kremlin, NATO'nun doğuya doğru yayılmaması veya Rusya'yı çevreleyen ülkelere saldırı silahları yerleştirmemesini öngören güvenlik önerilerini sundu. Washington, tekliflere henüz yazılı yanıt vermedi.