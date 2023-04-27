Erdoğan haberleri sonrası Pekin'den açıklama: 'Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak'

Çin, devlete ait Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan sosyal medya paylaşımlarının ardından, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğunu, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeye niyetinin olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, CGTN Amerika'nın, Twitter'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

CGTN Amerika'nın kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini, sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayılması hakkındaki soru üzerine Sözcü Mao, "Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ama şunu söylememe izin verin; Türkiye Çin'in dostudur. Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir" dedi.

CGTN'den 'kalp krizi' iddiası

CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını iddia etmişti. Kuruluş, sonradan iki paylaşımı silmiş, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili önceki haberlerin "doğrulanmadığını" bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sağlığı hakkındaki iddiaları reddetmişti. Erdoğan, Salı günü canlı yayında rahatsızlanmış, ardından da dünkü programını iptal etmişti. Bununla birlikte Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki törene de video-konferans yoluyla katılacağını duyurmuştu.

Fahrettin Koca açıkladı: 'Gastroenterit enfeksiyonu'

Öte yandan, bugün gerçekleşecek Akkuyu Nükleer Enerji Santrali tören saatinin 16.00'ya ertelenmesi de soru işaretlerine neden oldu.

Erdoğan'ın 'gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enfeksiyonun etkisinin azaldığını ve Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.