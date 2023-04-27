Fahrettin Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Selamı var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da sağlık tesislerinin açılış törenine katıldı. Bakan Koca, Salı günü rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın 'gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini kaydeden Koca, enfeksiyonun etkisinin azaldığını ve Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Erdoğan ile görüştüğünü açıklayan Koca, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim, hepinize selamları var hepinize. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti" dedi.