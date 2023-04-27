Kremlin: Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında hiçbir bilgimiz yok

Akkuyu Nükleer Santralinde bugün düzenlenecek Yakıt Teslimi Töreni ile seçim öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasında tören öncesinde bir telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirterek, "Putin-Erdoğan telefon görüşmesinin saat 15.00 sıralarında yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, Salı akşamı katıldığı televizyon programında rahatsızlanmış, ardından da dünkü tüm programını iptal etmişti. Peskov, Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında, "Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. İki devlet başkanı arasında bir anlamlı bir görüşme yapılması için hazırlanıyoruz" dedi.

Vladimir Putin, Akkuyu'daki törene video-konferans yöntemiyle katılım gösterecek. Öte yandan Erdoğan da hastalığı sebebiyle törene görüntülü olarak katılacağını açıkladı. Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle törenlere katılamaması soru işaretleri yaratırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın sağlığının normal olduğunu ifade etti.