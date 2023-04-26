İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dünkü akşam canlı yayında rahatsızlandığı için katılamadığı toplantılarda kendisi yerine konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" dedi.

İddia ilk olarak Çin menşeili medya kuruluşu GGTN America tarafından dile getirilmişti.