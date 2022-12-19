Erdoğan engellemeye çalışmıştı: Bekaert işçilerinin grevi yedinci gününde

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kocaeli Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıkacaklarını açıklamıştı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle engellenmeye çalışılan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıkmıştı.

Bekaert işçilerinin grevi kararlılıkla devam ederken patron tarafından işçilere genel müdür Hakan Saner imzalı arka arkaya "işten atma tehdidi" içeren 2 mesaj gönderilmişti.

Tüm bu baskıya rağmen işçilerin grevi sürüyor. İşçilerin grevi bugün yedinci gününde.