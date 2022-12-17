soL TV | Bekaert işçileri yasaklara boyun eğmiyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıkacaklarını açıklamıştı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle engellenmeye çalışılan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıktı. Bekaert işçilerinin grevi devam ediyor.
Kocaeli’deki fabrikada grevin üçüncü gününde Türkiye Komünist Partisi heyeti de sermayenin ve iktidarın engellemelerine karşı boyun eğmeyen Bekaert işçilerini ziyaret etmişti.