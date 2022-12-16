TKP: Belçika Dışişleri Bakanı, Bekaert grevini yasaklayan Erdoğan'a teşekkürü atlamasın

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere iki gün önce Türkiye'ye gelen Belçika Dışişleri, Avrupa, Dış Ticaret ve Federal Kültür Kurumları Bakanı Hadja Lahbib hakkında TKP, "Kendisine önerimiz Bekaert grevini yasaklayan Erdoğan’ı atlamasın, Belçikalı patron adına ona teşekkür etsin" dedi.

Bekaert'teki grev AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yasaklanmıştı. Ancak işçiler yasak kararına karşı gelerek greve çıkmıştı.

TKP'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Belçika Dışişleri Bakanı üç gündür Türkiye’de.

Kendisine önerimiz #Bekaert grevini yasaklayan Erdoğan’ı atlamasın, Belçikalı patron adına ona teşekkür etsin.

Biz ise işçileri tekrar kutlayalım. Ne Belçikalı patronu ne Erdoğan’ı dinlediler, yasağa rağmen 4 gündür grevdeler."