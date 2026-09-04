Erdoğan BAE lideri Al Nahyan'la görüştü: ABD'nin İran saldırıları 'gerilim' olarak ele alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki işbirliğinin başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda artırılacağını belirtti.

ABD'nin İran saldırıları 'gerilim' diye ele alındı

Görüşmenin gündeminde ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş da yer aldı.

Erdoğan, yaşananları "gerilim" diye tanımlayarak Türkiye'nin "İran-ABD gerilimi" ve bölgedeki diğer çatışmalı süreçlerin sona ermesi için çaba gösterdiğini savunarak, "barış odaklı diplomatik girişimlerin" sürdürüleceğini söyledi.

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İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan ayrıca, bölgedeki "kardeş ülkelere yönelik saldırıları" tasvip etmediklerini ifade etti.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM ise görüşmede iki liderin Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ve kalıcı bir barış sürecinin ilerletilmesi için çabaların artırılması gerektiği konusunda görüş bildirdiğini aktardı.

Erdoğan, diğer bölgesel konularda da Türkiye ile BAE arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

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