Erdal Çorap işçileri düşük zamlara karşı iş bıraktı

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, kendilerine bildirilen düşük zam oranlarının ardından önceki gün makineleri kapatmış ve üretimi durdurmuştu. İş bırakan işçilerin direnişleri kazanımla sonuçlanmıştı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap işçileri de düşük zamlara karşı iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın paylaştığı habere göre işçileri geçinebilecekleri bir ücret istiyor.

📢 Erdal Çorap işçileri kazanacak!

Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap fabrikasında işçiler düşük zamlara karşı iş bıraktı. Erdal çorap işçileri geçinebilecekleri bir ücret istiyor. #ErdalÇorapİşçilerinHakkınıVer@Primark @LCWaikiki @UKWoolworths @Migros_Turkiye pic.twitter.com/vjXqRxk9qd — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 3, 2022

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