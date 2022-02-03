Erdal Çorap işçileri düşük zamlara karşı iş bıraktı

Alpin Çorap’ta çalışan işçilerin direnişinin kazanımla sonuçlanması sonrası Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap işçileri düşük zamlara karşı iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, kendilerine bildirilen düşük zam oranlarının ardından önceki gün makineleri kapatmış ve üretimi durdurmuştu. İş bırakan işçilerin direnişleri kazanımla sonuçlanmıştı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap işçileri de düşük zamlara karşı iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın paylaştığı habere göre işçileri geçinebilecekleri bir ücret istiyor. 

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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