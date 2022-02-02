Alpin Çorap işçilerinden emekçilere çağrı: 'Mücadelemizi verdik, hakkımızı aldık! Hakkınızı arayın'

Alpin Çorap işçilerinden kazanımları sonrası ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi

Alpin Çorap'ta düşük zamlara karşı ayağa kalkan v direnişleri kazanımla sonuçlanan işçilerden ilk açıklama geldi.

İşçiler gerçekleştirdikleri açıklamada, "Mücadelemizi verdik, hakkımızı aldık! Hakkınızı arayın" dedi.

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Alpin Çorap işçileri direnişte: 'Kadınlara daha az zam verdiler, olayın çıkış noktalarından biri bu'

 