Alpin Çorap işçilerinden emekçilere çağrı: 'Mücadelemizi verdik, hakkımızı aldık! Hakkınızı arayın'

Alpin Çorap'ta düşük zamlara karşı ayağa kalkan v direnişleri kazanımla sonuçlanan işçilerden ilk açıklama geldi.
İşçiler gerçekleştirdikleri açıklamada, "Mücadelemizi verdik, hakkımızı aldık! Hakkınızı arayın" dedi.
📢Patronla toplantı yapan temsilciler, 08.00-16.00 vardiyasına gelen işçilere alınan kararları aktardıktan sonra fabrikadan çıktı— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 2, 2022
🔴Kısa sürede kazanım elde eden işçiler, herkesi işyerlerinde birlikte mücadeleye davet etti!#AlpinCoraptaDirenis #AlpinCorapİscilerinHakkınıVer pic.twitter.com/xJXK3NxmeU