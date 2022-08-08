Enginyurt'un soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında tartışma yaşadığı gazeteci Latif Şimşek’e fiziksel saldırıda bulunmuş, Enginyurt’un koruması Emrah Topal da Şimşek’i darp etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Şimşek’in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatmış, bu kapsamda gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Topal tutuklanmıştı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakını milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek Ankara’ya gönderdi. Edinilen bilgiye göre Başsavcılık, darp olayına ilişkin görüntüleri inceledikten sonra Enginyurt hakkında kararını verecek. Başsavcılığın, Enginyurt hakkında “kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından fezleke hazırlayarak TBMM Başkanlığına göndermesi bekleniyor.