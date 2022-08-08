Cemal Enginyurt özür diledi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayın sırasında çıkan tartışmanın ardından Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T. isimli şahıs, Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olaya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Enginyurt, 'Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından' özür diledi.

Enginyurt'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

''6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında 'KPPS sorularının çalınması, son günlerde cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lu masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği' gibi ağır, tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak 'Polis ve Devlet düşmanı' suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.

Bu itibarla gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.

Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunca bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne gayri resmi bir korumam bulunmaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.''