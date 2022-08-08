Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Enginyurt açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayın sırasında çıkan tartışmanın ardından Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T. isimli şahıs, Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Medyablok’un haberine göre, söz konusu olaya dair konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaşanan olayı değerlendireceklerini söyledi.

“Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?” sorusunun yöneltildiği Uysal, “Hayır, böyle bir sürecimiz yok” yanıtı verdi.

Uysal, “Yapılan hareketin arkasında mısınız?” sorusunu ise, “Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız” diye cevapladı.