Cemal Enginyurt’un koruması tutuklandı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un katıldığı canlı yayında Latif Şimşek’i darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan, Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi. Tartışma bu sırada da devam ederken, Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Latif Şimşek'i darp etti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.