Gazeteci Şimşek'i darp eden milletvekili Enginyurt'un 'koruması' gözaltına alındı

DP milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışmada Şimşek'i darp eden ve Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında TV100 adlı kanaldaki canlı yayında sırasında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darp ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi.

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Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı