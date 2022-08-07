Gazeteci Şimşek'i darp eden milletvekili Enginyurt'un 'koruması' gözaltına alındı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında TV100 adlı kanaldaki canlı yayında sırasında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darp ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı verdi.
Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi.