Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen, ancak resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp ettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi.

Enginyurt'tan açıklama

Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alışmışlar korkutmaya, Tehdit,baskıyla susturmaya, Parayla,maaşla satın almaya, Gazeteci,siyasetçi tokatlamaya, Trollere saldırtmaya, Pkklı,Fetöcü diye suçlamaya, Sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.