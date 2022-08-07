Cemal Enginyurt'un koruması stüdyoda gazeteci Şimşek'i darp etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, TV100’de canlı olarak yayınlanan "Gündeme Dair" programına konuk oldu.

Enginyurt, program konuklarından eski CHP milletvekili ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'ın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobane eylemleri davasındaki, "Eğer yaptıklarımız suç ise suç ortağımız AKP’dir. Erdoğan neden sanık sandalyesinde yok? Biz yargılanıyorsak; AKP’liler de yargılanmalı" sözlerini hatırlatması üzerine "Bırakın savunmayı. Polis de bizim devlet de bizim. Bırakın bu işleri" karşılığını verdi.

Gazeteci Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" diyerek yanıt vermesi üzerine Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Şimşek, "Sen bana bırak diyorsun da ben bırak deyince ne olacak" dedi. Gerginliğin üzerine canlı yayına ara verildi.

Şimşek yayın arasında darp edildi

Yayına tekrar geçilmesinin ardından açıklama yapan programın sunucusu Pınar Işık Ardor, yayına ara verildiği sırada Latif Şimşek'in darp edildiğini söyledi.

Ardor, "Gerçekten çok üzüntülü bir olay yaşadık. Öncelikle TV100 yönetimi, tüm ekip arkadaşlarımız ve kendim dahil olmak üzere bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir, insanlar birbirleriyle anlaşamayabilirler. Tartışma programlarını da bu yüzden yapıyoruz. Ancak şiddete yönelen görüntülere şahitlik ettiniz. Arkasından daha da kötü görüntüler yaşadık stüdyoda. Cemal Enginyurt’un koruması… Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek de biraz kendine geldikten sonra yayına gelecek. Çünkü darp da edildi. Şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Ardor, daha sonra Şimşek'in yayına katılamayacağı ve darp raporu alacağını belirtti.