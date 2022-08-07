'Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adını kendi açıklamadı, Abdullah Gül'e açıklattı'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Ankara'da cemevleri ve Alevi derneklerine düzenlenen saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Devletin de AKP'nin de Alevilere bakışının hep sıkıntılı olduğunu söyleyen Bozkurt, yazısında Yavuz Sultan Selim köprüsünün açılışına ilişkin bir ayrıntıya da değindi. Bozkurt, şöyle dedi:

"Örneğin 3’üncü köprünün adı, niye Yavuz Sultan Selim? Başka bir tarihsel kişilik bulunamadı mı? Burada da ince bir Erdoğan siyaseti var. Bu işleri çok sevmesine karşın köprünün adını kendi açıklamadı dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e açıklattı. Tepkiler de Erdoğan’a değil Gül’e yöneldi.

Oysa Gül’e, köprünün adı bizzat Erdoğan tarafından belirlenerek, açıklamasından belki de bir saat önce bildirilmişti. Bundan duyduğu rahatsızlığı Gül, köprünün adını açıkladıktan sonra gittiği Türkmenistan seyahatinde soru üzerine gazetecilerle de paylaşmıştı. (...)"